Україна просить ООН розглянути на спецсесії військові злочини РФ

Українська влада звернулась до Ради ООН з прав людини із проханням організувати спеціальну сесію, щоб розглянути військові злочини РФ проти мирного населення.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на постійну представницю України в ООН Євгенію Філіпенко.

"Ситуація, що склалася, вимагає невідкладної уваги Ради у зв'язку з нещодавніми повідомленнями про військові злочини і великомасштабні порушення в місті Буча та інших звільнених районах країни, а також повідомленнями про масові жертви в місті Маріуполь", - повідомила Євгенія Філіпенко.

Звернення України до ООН датоване 9 травня. Його підписали 55 країн.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006-му на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року.

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй 7 квітня тимчасово зупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини в місті Буча на Київщині.

23 квітня стало відомо, що Чехія подала заявку на заміну Росії у цьому органі. 10 травня Генасамблея ООН проведе голосування щодо країни, яка замінить РФ у Раді з прав людини, і Чехія - єдиний кандидат на це місце.