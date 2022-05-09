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Україна просить ООН розглянути на спецсесії військові злочини РФ

Звернення України підтримали більше півсотні країн.

Україна просить ООН розглянути на спецсесії військові злочини РФ
Фото: пресцентр МВС

Українська влада звернулась до Ради ООН з прав людини із проханням організувати спеціальну сесію, щоб розглянути військові злочини РФ проти мирного населення.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на постійну представницю України в ООН Євгенію Філіпенко.

"Ситуація, що склалася, вимагає невідкладної уваги Ради у зв'язку з нещодавніми повідомленнями про військові злочини і великомасштабні порушення в місті Буча та інших звільнених районах країни, а також повідомленнями про масові жертви в місті Маріуполь", - повідомила Євгенія Філіпенко.

Звернення України до ООН датоване 9 травня. Його підписали 55 країн.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006-му на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року. 

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй 7 квітня тимчасово зупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини в місті Буча на Київщині.

23 квітня стало відомо, що Чехія подала заявку на заміну Росії у цьому органі. 10 травня Генасамблея ООН проведе голосування щодо країни, яка замінить РФ у Раді з прав людини, і Чехія - єдиний кандидат на це місце. 

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