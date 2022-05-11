В травні РФ випустила по Україні 74 крилатих і балістичних ракети, – Генштаб

З початку травня Росія здійснила зі своєї території 49 ракетних ударів по України і випустила 74 крилатих та балістичних ракети.

Про це у Медіацентрі "Україна" сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Упродовж травня збройними силами Російської Федерації було здійснено 49 ракетних ударів з території Росії. Випущено 74 крилатих та балістичних ракети. Зокрема, "Іскандерів" – 4 одиниці, "Точка У" – 8 одиниць, крилатих ракет морського базування та повітряного базування – 2 одиниці. Здійснено 459 авіаційних нальотів", – сказав бригадний генерал.

Громов додав, що основними цілями росіян були об'єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів держави, але неодноразово обстрілювали й інші об'єкти критичної інфраструктури соціального значення.

Від початку повномасштабних бойових дій збройними силами Росії було здійснено 487 ракетних ударів, під час яких з території Росії та Республіки Білорусь випущено 788 крилатих та балістичних ракет. Це оперативно-тактичні ракети "Іскандер" – 213 одиниць, оперативно-тактичні ракети "Точка У" – 61 одиниця, крилаті ракети морського та повітряного базування 235 одиниць.

З початку війни противник здійснив 4917 бойових вильотів.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що Росія почата економити боєзапас і обстрілювати Україну застарілими ракетами радянського виробництва.