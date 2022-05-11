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Депутату Херсонщини, який допомагав окупантам захопити адмінбудівлю в області, повідомили про підозру, - прокуратура

Обранця звинувачують в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Депутату Херсонщини, який допомагав окупантам захопити адмінбудівлю в області, повідомили про підозру, - прокуратура
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Депутату Херсонської обласної ради повідомили про підозру у державній зраді.

За інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, підозрюваний після незаконного вторгнення РФ, щоб зберегти свій статус, сконтактував із представниками росармії та спецслужб.

"Так, на виконання поставлених окупаційною владою завдань 16 квітня 2022 року депутат облради допомагав у захопленні будівлі однієї з міських рад на території області. Також він впливав на патріотично налаштованих місцевих мешканців щодо їхньої непротидії окупантам в організації роздачі так званої "гуманітарної допомоги". Крім того, підозрюваний надав представникам рф інформацію про місцевого мешканця, який стояв на захисті інтересів громади, що стало підставою для незаконного позбавлення волі цього чоловіка", - розповіли в прокуратурі.

В результаті керівник Київської міської прокуратури заочно повідомив депутату про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, днями СБУ викрила депутата райради в Охтирському районі Сумщини на держзраді під час тимчасової окупації Тростянця. В Харкові співробітники спецслужби затримали майора поліції, який працював на Росію від початку війни.

Нещодавно було повідомлено про підозру начальнику виправної колонії на Херсонщині, який співпрацював з окупантами.

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