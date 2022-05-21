Зеленський закликав українців у тилу не забувати, що війна не закінчилася

До перемоги – ще потрібно битись і йти вперед.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не забувати, що війна не закінчилася, а до перемоги – ще потрібно битись і йти вперед.

“Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня!”, – зазначив він у сьогоднішньому зверненні.

Очільник країни додав, що кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні тим, чим можуть і як можуть.

“Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 30 посмертно. Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази”, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, Зеленський вважатиме перемогою України вихід на лінії, які були до повномасштабного вторгнення Росії, до 24 лютого 2022 року.