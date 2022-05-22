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ППО знищила три крилаті ракети та два “солнцепеки” окупантів

Знищено загалом ще 12 одиниць військової техніки РФ.

ППО знищила три крилаті ракети та два “солнцепеки” окупантів

Сьогодні, 21 травня ударна авіація Повітряних Сил знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема – дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек».

“Рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито безпілотник “Орлан-10”.

Нагадаємо, вчора Протиповітряна оборона України уразила 5 повітряних цілей ворога.

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