ППО знищила три крилаті ракети та два “солнцепеки” окупантів

Сьогодні, 21 травня ударна авіація Повітряних Сил знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема – дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек».

“Рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито безпілотник “Орлан-10”.

Нагадаємо, вчора Протиповітряна оборона України уразила 5 повітряних цілей ворога.