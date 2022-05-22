Росія завдала ракетного удару по ​цивільній інфраструктурі Запоріжжя, є постраждалі

У ніч на 22 травня російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного із сіл Запорізької області.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.
В ОВА пояснюють, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів у Запорізькій області.