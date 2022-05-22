На півдні країни ситуація стабільно складна, на сході тривають бої, - зведення ОВА

На Донбасі є загиблі та поранені.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, у Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій.

Запорізька область: близько другої години ночі були три прильоти ракет по селу біля Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовують.

Харків: уночі - поодинокі обстріли, постраждалих немає. Протягом доби - 8 поранених унаслідок обстрілів по області, у тому числі 5 осіб у місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове - 1 людина, Чугуївський р-н - 1 людина.

Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених. Сєвєродонецьк штурмували одразу з чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч і відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів цілодобово. У Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків є в Лисичанську, Тошківці, Нирковому, у Врубівці, Гірському, Золотому, Привіллі. Між Сєвєродонецьком і Лисичанськом зруйновано проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

Донеччина: за добу - 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ «Град»). Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.

Тривають бої в районі Лимана і Райгородка. За добу в області 7 загиблих і 10 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі були обстріли в Широківській громаді. Згоріли три будинки внаслідок прямих влучень. Потерпілих немає. Удень, уночі і зараз ідуть обстріли в Березнегуватській громаді. Інформації про потерпілих і пошкодження наразі немає. Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, на жаль, є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовують.

Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всієї області, минулої доби - вибухи та обстріли в усіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад про мінування мостів і доріг, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують із сусідніми областями та розташовані на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.