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В Херсоні вибухнуло авто колаборанта Савлученка, окупанти заявили про його смерть

Він після приходу росіян зробився "головою управління сімʼї, молоді і спорту". 

В Херсоні вибухнуло авто колаборанта Савлученка, окупанти заявили про його смерть
Фото: Мост

У Херсоні вибухнуло авто з місцевим колаборантом, проголошеним окупантами "головою управління родини, молоді і спорту військової адміністрації Херсонської області" Дмитром Савлученком.

За даними окупантів, які поширюють російські ЗМІ, він помер від отриманих травм.

Савлученко – вихідець із партії Шарія. 

Минулого тижня в Херсоні вибухнуло авто з ще одним колаборантом. Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою. Він вижив. 

Кілька днів тому вибухнуло авто з колаборантом Турульовим, який після приходу загарбників призначив себе "головою Чорнобаївської військової адміністрації". 

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