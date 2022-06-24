В Херсоні вибухнуло авто колаборанта Савлученка, окупанти заявили про його смерть

У Херсоні вибухнуло авто з місцевим колаборантом, проголошеним окупантами "головою управління родини, молоді і спорту військової адміністрації Херсонської області" Дмитром Савлученком.
За даними окупантів, які поширюють російські ЗМІ, він помер від отриманих травм.
Савлученко – вихідець із партії Шарія.
Минулого тижня в Херсоні вибухнуло авто з ще одним колаборантом. Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою. Він вижив.
Кілька днів тому вибухнуло авто з колаборантом Турульовим, який після приходу загарбників призначив себе "головою Чорнобаївської військової адміністрації".