В Херсоні вибухнуло авто колаборанта Савлученка, окупанти заявили про його смерть

Він після приходу росіян зробився "головою управління сімʼї, молоді і спорту".

У Херсоні вибухнуло авто з місцевим колаборантом, проголошеним окупантами "головою управління родини, молоді і спорту військової адміністрації Херсонської області" Дмитром Савлученком.

За даними окупантів, які поширюють російські ЗМІ, він помер від отриманих травм.

Савлученко – вихідець із партії Шарія.

Минулого тижня в Херсоні вибухнуло авто з ще одним колаборантом. Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою. Він вижив.

Кілька днів тому вибухнуло авто з колаборантом Турульовим, який після приходу загарбників призначив себе "головою Чорнобаївської військової адміністрації".