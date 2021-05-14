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САП закрила справу про "податкові майданчики" Клименка

Колишньому міністру можуть вернути тисячу вагонів.

САП закрила справу про "податкові майданчики" Клименка
Фото: uspishnakraina.com

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомила суддя-спікер Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

"12 травня слідчий суддя ВАКС скасував арешт на 1000 напіввагонів, належні на праві власності суб’єкту господарювання. Скасування арешту відбулося у справі про створення колишнім Президентом України (2010 – 2014 роки) нібито злочинної організації, до якої входили колишній голова Державної податкової служби України, міністр доходів і зборів України. Зокрема, йшлося про контрольоване ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання – платниками податку на додану вартість та легалізації коштів від діяльності такої злочинної організації", - розказала вона.

Арешт на вагони накладався задля забезпечення збереження їх у якості речових доказів.

"Разом з тим, провадження у справі за підозрою колишнього міністра доходів і зборів України було закрите на підставі постанови прокурора. Із рішення прокурора вбачається, що матеріали не містять доказів створення саме колишнім Президентом України злочинної організації, участі підозрюваного у злочинах, вчинених такою організацією; доказів, які б підтверджували отримання підозрюваним коштів, як від діяльності злочинної організації, так і від діяльності «податкових майданчиків». Також матеріали не містять доказів і створення самим підозрюваним злочинної організації, метою діяльності якої була легалізація коштів отриманих злочинним шляхом, а сам факт вчинення відповідного злочину до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносився, а отже досудове розслідування по ньому не здійснювалося", - йдеться в коментарі.

Внаслідок закриття кримінального провадження, в продовженні збереження речового доказу відпала потреба.

Видання "Слово і діло" з посиланням на прокурора САП Валентина Мусіяку пише, що справу закрили 29 квітня у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливості їх отримати (пункт 1 частина 3 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України).

"Але навіть попри це, у вказаному кримінальному провадженні були перевищенні максимальні строки розслідування, які складають 12 місяців", – підкреслив Мусіяка.

За його словами, перевищення максимального строку слідства сталося ще в травні 2018 року. Тоді попередній орган досудового розслідування об'єднав два кримінальні провадження і їхній строк слідства склався в один: у справі про "податкові майданчики" вже використали понад 10 місяців, а в іншій справі, з якою об'єднали, – понад 2 місяці. Тож у слідства після передачі справи до НАБУ і САП просто не було строків для збирання нових доказів і навіть для складання обвинувального акту.

Нагадаємо, що тисяча вагонів ТОВ "Юнісон Груп" були арештовані у кримінальній справі №42014000000000521 від 18 червня 2014 року. В її рамках Клименку повідомляли про підозру за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст.364, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

Справу тривалий час вела військова прокуратура, але у 2019 році вона перейшла до антикорупційних органів.

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