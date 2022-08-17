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Поліція за місяць відкриває до 160 справ про колабораціонізм

Загалом відкрито1200 кримінальних проваджень, 199 особам повідомлено про підозру.

Поліція за місяць відкриває до 160 справ про колабораціонізм
Ілюстративне фото

В Україні наразі не стає менше виявлених Нацполіцією колаборантів.

Про це заявила на брифінгу речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва, передає "Укрінформ".

"Зменшення виявлених Національною поліцією фактів колаборації на сьогодні не спостерігається. В середньому за місяць нараховується у ЄРДР близько 160 цих фактів", - сказала вона.

Речниця МВС зазначила, що відповідно до даних ЄРДР, у провадженні Нацполіції знаходилося з початку вторгнення РФ на територію України і дотепер загалом 1200 кримінальних проваджень. З них 549 справ було розпочато за такими фактами, як публічне заперечення збройної агресії РФ проти України, публічні заклики до підтримки рішень і дій РФ, до співпраці з РФ, до невизнання державного суверенітету України на тимчасово захоплених територіях України тощо.

"627 справ було розпочато за фактами добровільного зайняття громадянами України посад, які були незаконно створені на тимчасово окупованих територіях, а також у окупаційній адміністрації РФ, або щодо добровільного обрання до таких органів тощо", - додала Матвєєва.

Вона уточнила, що з цих 1200 кримінальних проваджень у ході досудового розслідування 199 особам було повідомлено про підозру. За інформацією МВС, ці люди переважно є: представниками держорганів і органів місцевого самоврядування – 6; експрацівниками правоохоронних органів – 4; представниками ТОВ або ФОП – 3; цивільними громадянами - 166.

"За результатами розслідування у 101 кримінальному провадженні матеріали щодо підозрюваних було направлено до суду. Найбільше у таких областях, як Житомирська – 33, Сумська – 15, Київська – 10", - зазначила Матвєєва.

Нагадаємо,

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