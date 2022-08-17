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Окупанти атакували Одеську область ракетами

З’ясовуються усі деталі удару.

Окупанти атакували Одеську область ракетами
Сергій Братчук
Фото: Анна Стешенко

Вночі 17 серпня російська армія атакувала Одеську область ракетами.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Одещину атаковано ворожими ракетами. З’ясовуються усі деталі удару”, – йдеться у повідомленні. 

Подробиці оприлюднять згодом.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента спецслужб Російської Федерації, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

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