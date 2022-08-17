Окупанти атакували Одеську область ракетами

Вночі 17 серпня російська армія атакувала Одеську область ракетами.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Одещину атаковано ворожими ракетами. З’ясовуються усі деталі удару”, – йдеться у повідомленні.

Подробиці оприлюднять згодом.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента спецслужб Російської Федерації, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.