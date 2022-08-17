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Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами

Відкрито кримінальне провадження.

Відкрито кримінальне провадження через обстріл російськими військовими Харкова вдень 16 серпня.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 серпня близько 17:00 російські військові обстріляли Салтівський район Харкова. 

Пошкоджено трамвайне депо, у гаражному кооперативі виникла пожежа, яка охопила площу близько 100 кв м. 

За попередньою інформацією, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню “Торнадо”.

Нагадаємо,у ніч на16 серпня Харків пережив один з наймасованіших обстрілів за останній час

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали девʼять людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла.

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