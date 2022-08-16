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В Миколаєві запрацювала нова точка видачі очищеної води, - Сєнкевич

Чим більше таких точок буде розміщено по місту, тим менше люди збиратимуться у черги.

В Миколаєві запрацювала нова точка видачі очищеної води, - Сєнкевич
Фото: Скріншот з відео

На вул. Казарського в Миколаєві запрацювала нова точка видачі очищеної води. Її облаштувано на території котельні “Миколаївоблтеплоенерго”.  

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

“Спочатку там пробурили свердловину, а потім встановили модульну станцію очищення води, яку для міста придбала волонтерська громадська спільнота Ukrainians in the Carolinas. Для того, щоб людям було легше набирати воду, там також встановили зручні автомати”, - розповів Сєнкевич.

 Він додав, що міська влада планує до настання холодів облаштувати по всьому Миколаєву близько 100 пунктів видачі очищеної води. Вони будуть або у приміщеннях, або матимуть зручні автомати, які є утепленими і безперебійно можуть працювати в мінусову температуру.

 

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Миколаєва 13 серпня пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини і промислові обʼєкти в Інгульському районі.

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