Чим більше таких точок буде розміщено по місту, тим менше люди збиратимуться у черги.

На вул. Казарського в Миколаєві запрацювала нова точка видачі очищеної води. Її облаштувано на території котельні “Миколаївоблтеплоенерго”.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Спочатку там пробурили свердловину, а потім встановили модульну станцію очищення води, яку для міста придбала волонтерська громадська спільнота Ukrainians in the Carolinas. Для того, щоб людям було легше набирати воду, там також встановили зручні автомати”, - розповів Сєнкевич.

Він додав, що міська влада планує до настання холодів облаштувати по всьому Миколаєву близько 100 пунктів видачі очищеної води. Вони будуть або у приміщеннях, або матимуть зручні автомати, які є утепленими і безперебійно можуть працювати в мінусову температуру.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Миколаєва 13 серпня пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини і промислові обʼєкти в Інгульському районі.