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На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях

Ворог, зокрема, застосував ракети класу “повітря – повітря”.

На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Фото: mil.in.ua

На півдні протягом бойового дня штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ворог, зокрема, застосував ракети класу “повітря – повітря” по літаку Збройних сил України. “Наших втрат не допущено”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що російська армія, суттєво обмежена українськими військовими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак.

“Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив”, – додали військові.

Нагадаємо, Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя після вибухів на авіабазі в Саках, звідки злітала тактична авіація окупантів.

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