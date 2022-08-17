На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях

На півдні протягом бойового дня штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ворог, зокрема, застосував ракети класу “повітря – повітря” по літаку Збройних сил України. “Наших втрат не допущено”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що російська армія, суттєво обмежена українськими військовими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак.

“Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив”, – додали військові.

Нагадаємо, Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя після вибухів на авіабазі в Саках, звідки злітала тактична авіація окупантів.