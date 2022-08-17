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Росія вночі обстріляла два райони Миколаєва: пошкоджено житлові будинки (оновлено)

Окупанти влучили в цивільні об'єкти.

Росія вночі обстріляла два райони Миколаєва: пошкоджено житлові будинки (оновлено)
Наслідки обстрілу Миколаєва, ілюстративне фото
Фото: Сєнкевич у Телеграм

У Миколаєві вночі були чути вибухи у різних районах міста.

Про це повідомив мер обласного центру Олександр Сєнкевич.

“Потужні вибухи в Миколаєві. Їх чути у різних районах міста”, – йдеться у повідомленні.

Людей просять залишитися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 14:59. Уночі під атакою РФ опинилися два райони міста, повідомив Сєнкевич.

"У Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На його території розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, у різних корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення", – заявив він.

Також від обстрілів постраждало 27 житлових будинків: вилетіли 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти – пошкоджений частково.

 У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство: знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали пʼять приватних будинків.

Оновлення 03:40. Сєнкевич повідомив про влучання у цивільні об’єкти і пошкодження житлових будинків.

“Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях. Вся інформація – зранку”, – додав мер.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Миколаєва 13 серпня пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини і промислові обʼєкти в Інгульському районі. Поранення отримала одна людина.

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