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У Криму чекають на продовження, – Чийгоз про вибухи на військових об’єктах Росії

"Ті, хто залишилися вірними Україні після 8 років окупації, нині святкують".

У Криму чекають на продовження, – Чийгоз про вибухи на військових об’єктах Росії
Фото: Сергей Нужненко

Ті, хто залишився вірним Україні після понад восьми років окупації Росією Криму, нині святкують вибухи на військових об’єктах на півострові, які приписують Україні.

Про це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз розповів “Радіо Свобода”.

І наш обов’язок – продовжувати оце святкування. “Треба далі довбати, і є там по чому бити. І треба це робити”, – сказав народний депутат.

“У Криму чекають на продовження. Це зрозуміло. Вісім років перебувати в жорстокій окупації, коли держава-терорист, а цей терор люди відчули ще вісім років тому, а світ тільки зараз приходить до цієї думки, що вони мають справу з чудовиськом як Путін і Росією, яка є терористичною державою…”, – зазначив Чийгоз.

Заступник голови Меджлісу підкреслив, що вибухи на військових об’єктах посилюють відчуття нестабільності і тривоги в окупованому Криму серед тих, хто приїхав на півострів після анексії 2014 року. Зараз вони, за його словами, “не покидають Крим, а втікають з нього”.

“Всі вісім років (призначений Кремлем голова Криму Сергій) Аксьонов намагався нам показувати таку впевненість, що в Криму курортні сезони і все добре. Малювали таку картинку, що окупація надовго і хочете ви чи не хочете, але з цим будете рахуватися, і вода піде в Крим, а зараз Крим втратив своє значення як курорту і як аграрного регіону, і взагалі як півострова-перлини”, – сказав Чийгоз.

Нагадаємо, місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів 16 червня близько 06:30 на військовій авіабазі у кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Авіабаза у розташована в 13 км від Сімферополя. Після початку окупації Росія розмістила там 37 змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї (12 Су-24М і 12 Су-25 СМ).

Також приблизно в цей час в Криму лунали й інші вибухи – біля с. Майське. Там, за словами окупантів, відбулася “детонація боєприпасів внаслідок "диверсії” на військовій базі. Також вибух відбувся на трансформаторній станції залізниці.

Окупанти проводять евакуацію пʼятикілометрової зони біля військової бази.

Перша "детонація" в Криму була на аеродромі Повітряно-космічних сил 9 серпня. Того дня Росія втратила 9 літаків. 

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