"Західні куратори планують розподіл та окупацію принаймні частини українських земель", – фейк від окупантів

Західні куратори “практично списали київський режим з рахунків та розробляють плани з розподілу та окупації принаймні частини українських земель”.

Такий фейк під час форуму “Армія-2022” розповсюдив представник Служби зовнішньої розвідки окупантів, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Президент РФ Володимир Путін також заявив, що “рішення про (війну) в Україні повністю відповідає Статуту ООН… (оскільки) основна мета – забезпечення безпеки РФ та захист мешканців Донбасу від геноциду… ситуація в Україні показує, що США затягують конфлікт так само, як і конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці”.

Окрім того, міністр промисловості Росії Денис Мантуров прокоментував новину щодо початку розбирання російськими авіакомпаніями літаків на запчастини. “Насправді це світова практика, щоб забезпечити ритмічність обслуговування та експлуатації літаків… така практика завжди була… хочу ще раз повторити: це – не російська практика, а міжнародна”, – заявив він.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Росії розповсюджують фейк про те, що націоналісти замінували у Курахівці Донецької області два автомобільні мости через річку Вовча.