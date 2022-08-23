До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військового РФ, який утримував людей у підвалі без їжі та води, - Офіс Генпрокурора

Київською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чергового російського військового за порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.
Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом з іншими солдатами РФ незаконно обшукували будівлі. Окупанти шукали військовослужбовців ЗСУ і правоохоронців, вибивали двері та розбивали вікна в будівлях.
"Вони погрожували мирним мешканцям зброєю, змусили їх роздягнутися. У подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю імітували страту", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російські військові перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.
Нагадаємо, раніше було повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який віддав наказ обстрілювати з танка Тростянецьку лікарню.