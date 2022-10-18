У Києві 83 тисячам родин відновили електропостачання, в місті значно пошкоджено 2 об’єкти критичної інфраструктури

83 тисячам родин у Києві відновили електропостачання, яке зникло через ранковий обстріл об'єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомив у соцмережах міський голова столиці Віталій Кличко.

Внаслідок пошкоджень від обстрілів відключалось енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", яке живить водоканал та Троєщину.

"Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста", - розповів Кличко.

Він додав, що через ворожі влучання два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. Зокрема, один із них розташований у Деснянському районі.

"Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєво важливими послугами в умовах війни в країні. Після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання. Ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, унаслідок нинішнього російського удару по енергетичному обʼєкту в Києві, за попередніми даними, загинули троє людей, одна була поранена. Всі – співробітники.