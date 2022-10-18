Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
ГоловнаЕкономікаДержава

У Києві 83 тисячам родин відновили електропостачання, в місті значно пошкоджено 2 об’єкти критичної інфраструктури

Внаслідок пошкоджень від обстрілів відключалось енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", яке живить водоканал та Троєщину. 

У Києві 83 тисячам родин відновили електропостачання, в місті значно пошкоджено 2 об’єкти критичної інфраструктури
Фото: ДСНС

83 тисячам родин у Києві відновили електропостачання, яке зникло через ранковий обстріл об'єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомив у соцмережах міський голова столиці Віталій Кличко.

Внаслідок пошкоджень від обстрілів відключалось енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", яке живить водоканал та Троєщину. 

"Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста", - розповів Кличко.

Він додав, що через ворожі влучання два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. Зокрема, один із них розташований у Деснянському районі.

"Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєво важливими послугами в умовах війни в країні. Після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання. Ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, унаслідок нинішнього російського удару по енергетичному обʼєкту в Києві, за попередніми даними, загинули троє людей, одна була поранена. Всі – співробітники.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також