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Для хіміків можуть скасувати екологічний податок на час воєнного стану, – Гетманцев

А також після його закінчення.

Для хіміків можуть скасувати екологічний податок на час воєнного стану, – Гетманцев
Даниил Гетманцев во время заседания комитета
Фото: Интерфакс

Для хіміків може бути запропоноване скасування екологічного податку на час воєнного стану, а також на деякий період після його закінчення. 

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями хімічної промисловості.

Окрім того, дія закону про Індустріальні парки може бути поширена і на хімічну галузь.

Щодо вартості газу, хіміки погодились з тим, що на внутрішньому ринку його вартість зараз знижується, і в порівнянні з цінами ЄС в Україні блакитне паливо для промисловості зараз коштує у півтора рази дешевше, ніж в Європі.

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