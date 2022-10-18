Рада створила ТСК щодо діяльності Держагентств лісових, водних ресурсів та екоінспекції

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня проголосувала за Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

За відповідну постанову проголосували 158 нардепів, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Після всіх обстрілів та викликів, з усіх нагальних питань Рада сьогодні в тому числі проголосувала за створення ТСК щодо розслідування діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України. Ініціатор та голова – Микола Тищенко", – написав він.

У пояснювальній записці до постанови наголошується, що підставами для прийняття такого рішення "стали численні повідомлення, у тому числі у ЗМІ, про неефективну діяльність Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів".

Автор постанови Микола Тищенко у записці до постанови додає, що ТСК "дозволить встановити причини недоотримання надходжень до Державного та місцевих бюджетів внаслідок неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а у випадку підтвердження інформації – повернути недоотримані доходи та направити відповідні видатки на забезпечення виконання державою своїх функцій".

Нагадаємо, раніше Тищенка усунули від керівництва Закарпатською обласною організацією "Слуги Народу".