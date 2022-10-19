​ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів та один російський літак

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 66280 (+430) осіб ліквідовано

танків – 2554 (+6)

бойових броньованих машин – 5235 (+16)

артилерійських систем – 1637 (+15)

РСЗВ – 372 (+0)

засоби ППО – 189 (+1)

літаків – 269 (+1)

гелікоптерів – 242 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10)

крилаті ракети – 323 (+5)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14)

спеціальна техніка – 146 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора повітряні сили ЗСУ збили ворожий літак Су-25, шість дронів-камікадзе і п'ять крилатих ракет.