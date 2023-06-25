ЗСУ за тиждень знищили майже 5 тис. окупантів

Також за тиждень знищено 46 танків, 77 бойових броньованих машин окупантів.

Сили оборони України за останні сім днів знищили майже 5 тисяч російських загарбників.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, втрати ворога за тиждень становлять 4 тисяч 810 знищених окупантів і 692 одиниці озброєння та військової техніки.

"За тиждень з 19 червня по 25 червня Силами оборони України знищено близько 4810 осіб особового складу противника", - наголосив Павлюк.

За його словами, за тиждень знищено 46 танків, 77 бойових броньованих машин, 187 артилерійських систем, 14 реактивних систем залпового вогню, 21 установка ППО, 164 одиниці автотехніки та 30 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього нашими захисниками збито 4 гелікоптери, 48 ворожих ракет та 101 БпЛА", - додав Павлюк.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023-го орієнтовно склали 224 630 військових. За минулу добу українська армія ліквідувала 720 російських солдатів.