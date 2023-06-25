У будинку немає господаря, - Подоляк про "заколот" Пригожина

На думку Подоляка, ситуація у Росії хитка та неконтрольована.

Невдалий заколот ватажка бойовиків ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина пояснює, чому Україна не веде переговори з путінською Росією.

Про це заявив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Україна не бачить сенсу вести переговори з кремлівським режимом, бо російський диктатор Володимир Путін втрачає владу.

"Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря", - зазначив радник голови ОП.

На думку Подоляка, ситуація у Росії зараз хитка та неконтрольована, а влада Кремля може розвалитися.

"Хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру", - додав він.

Нагадаємо, що Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.