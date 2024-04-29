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Росіяни зруйнували дві школи і дитячі садочки у Херсоні

Ще 26 освітніх закладів у критичному стані.

Росіяни зруйнували дві школи і дитячі садочки у Херсоні
обстріли шкіл Херсона
Фото: Роман Мрочко, Херсонська МВА

Російська армія повністю знищила дві школи і два дитячих садочки у Херсонській громаді. Ще 26 закладів освіти мають критичний рівень руйнувань.

Фото: Роман Мрочко, Херсонська МВА

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ворожим вогнем перебувають навчальні заклади. 

Фото: Роман Мрочко, Херсонська МВА

"На сьогодні у Херсонській громаді за майже півтора року після звільнення внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ пошкоджено 130 закладів освіти, а це 193 будівлі та споруди, з них: 59 гімназій і шкіл, 71 дитячий садок, 9 закладів профтехосвіти, 10 – позашкільної освіти", – ідеться у повідомленні. 

Фото: Роман Мрочко, Херсонська МВА

Зафіксовані влучання у два інклюзивно-ресурсних центри. Також 14 освітніх закладів постраждали через повінь, спричинену підривом росіянами греблі на Каховській ГЕС.

Фото: Роман Мрочко, Херсонська МВА

За інформацією Мрочка, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Херсонській міській територіальній громаді діяв 151 заклад середньої, дошкільної, позашкільної та профтехосвіти. Наразі ворог пошкодив 86% з них.

  • У суботу, 27 квітня, російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Херсона. Окупанти поцілили поблизу одного із закладів освіти у Корабельному районі. 
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