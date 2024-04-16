​Російська армія атакувала Нікопольщину fpv-дронами та артилерією

Над Дніпропетровщиною ППО знищила ворожий "шахед". Минулося без постраждалих.

Армія Росії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини із артилерії. Також ворог п’ять разів атакував fpv-дронами. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Артобстріл й пʼять атак fpv-дронами. Звечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади", – написав він у телеграмі.

Через ворожі атаки понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус. Пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють, аби заживити домівки.

Також пізно ввечері захисники неба з ПвК «Схід» знищили ворожий "шахед" у Криворізькому районі.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

Лисак уточнив, що скрізь без загиблих та постраждалих.

Вчора армія Росії теж атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області: пְ’ять разів із артилерії і дванадцять – безпілотниками. Пошкоджені будівлі, електромережі та техніка, але минулося без постраждалих.