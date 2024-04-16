​Російська армія атакувала Нікопольщину fpv-дронами та артилерією

Армія Росії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини із артилерії. Також ворог п’ять разів атакував fpv-дронами. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Артобстріл й пʼять атак fpv-дронами. Звечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади", – написав він у телеграмі.
Через ворожі атаки понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус. Пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють, аби заживити домівки.
Також пізно ввечері захисники неба з ПвК «Схід» знищили ворожий "шахед" у Криворізькому районі.
Лисак уточнив, що скрізь без загиблих та постраждалих.
Вчора армія Росії теж атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області: пְ’ять разів із артилерії і дванадцять – безпілотниками. Пошкоджені будівлі, електромережі та техніка, але минулося без постраждалих.