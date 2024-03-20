Через виступ у Кремлі в Литві скасували виступ італійця Пупо

Організатори спочатку запевняли, що Пупо співав у Москві "заради миру".

Директор Шяуляйської арени Ренатас Начаюс заявив, що концерт в Литві італійського виконавця Пупо (справжнє ім’я Енцо Гінацці), не відбудеться.

Про це повідомляє Delfi.

"У нас хороші новини для всіх, хто не байдужий до російської агресії в Україні. Ми щойно отримали інформацію від організатора концерту Legacy Inn, який повідомив, що замість італійського виконавця Енцо Гінацці, який кілька днів тому виступив у Кремлі, у Шяуляй виступить інший виконавець. Формат концерту залишиться тим самим: три виконавці – на одному концерті”, - повідомив Начаюс.

Наразі ведуться переговори із виконавцем, який замінить Пупо. Австрійці Joy та італійці Gazebo виступатимуть на концерті, як і планувалося.

Організатори спочатку запевняли, що Пупо співав у Москві "заради миру".

"Коли ми поцікавилися, чому він їздив до Москви, виконавець відповів, що про політику не говорить. Його звістка світу проста - він хоче нести "голуба миру". Італієць запевнив, що до Москви їздив заради миру", - зазначила раніше компанія Legacy Inn.