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Через виступ у Кремлі в Литві скасували виступ італійця Пупо

Організатори спочатку запевняли, що Пупо співав у Москві "заради миру". 

Через виступ у Кремлі в Литві скасували виступ італійця Пупо
Італійський співак Енцо Гінацці виступає на новорічному концерті в Закопане
Фото: EPA/UPG

Директор Шяуляйської арени Ренатас Начаюс заявив, що концерт в Литві італійського виконавця Пупо (справжнє ім’я Енцо Гінацці), не відбудеться.

Про це повідомляє Delfi.

"У нас хороші новини для всіх, хто не байдужий до російської агресії в Україні. Ми щойно отримали інформацію від організатора концерту Legacy Inn, який повідомив, що замість італійського виконавця Енцо Гінацці, який кілька днів тому виступив у Кремлі, у Шяуляй виступить інший виконавець. Формат концерту залишиться тим самим: три виконавці – на одному концерті”, - повідомив Начаюс. 

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Наразі ведуться переговори із виконавцем, який замінить Пупо. Австрійці Joy та італійці Gazebo виступатимуть на концерті, як і планувалося.

Організатори спочатку запевняли, що Пупо співав у Москві "заради миру". 

"Коли ми поцікавилися, чому він їздив до Москви, виконавець відповів, що про політику не говорить. Його звістка світу проста - він хоче нести "голуба миру". Італієць запевнив, що до Москви їздив заради миру", - зазначила раніше компанія Legacy Inn. 

  • Американська співачка LP (Лаура Перголіцці) поділилась в Instagram відео, на якому вона була в худі, прикрашеному кольорами російського прапора та написом “LP Russia Official”. Наступного дня каунаська “Жальгіріс Арена” оголосила про скасування концерту співачки.
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