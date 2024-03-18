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У прокат виходить блокбастер “Повстання Штатів” Алекса Ґарленда про альтернативне майбутнє США

Покази стартують 11 квітня.

У прокат виходить блокбастер “Повстання Штатів” Алекса Ґарленда про альтернативне майбутнє США

11 квітня у прокат виходить апокаліптичний екшн британського режисера Алекса Ґарленда “Повстання Штатів”. На українські екрани його випустить дистрибуторська компанія Green Light Films. 

Фільм “Повстання Штатів” став найдорожчим проєктом знаменитої американської незалежної компанії А24 – його бюджет склав 50 млн доларів. Режисер стрічки Алекс Ґарленд відомий глядачам за фільмами “Ex Machina” “Анігіляція”, “Чоловічий рід” та “28 днів потому”. 

Дія у “Повстанні Штатів” відбувається у недалекому альтернативному майбутньому США, де розгортається громадянська війна. Команда військових кореспондентів відважно вирушає до Білого дому, прямуючи крізь всю країну і ризикуючи власним життям заради документації реальності. Головні ролі у фільми виконали Кірстен Данст (“Меланхолія”, “Інтерв'ю з вампіром”), Нік Офферман (“Парки та зони відпочинку”), Вагнер Моура (“Нарко”), Джессі Племонс (“У руках пса”, “Пуститися берега”) та зірка байопіка “Прісцилла” Кейлі Спейні. 

Світова прем’єра стрічки відбулась 14 березня в межах фестивалю South by Southwest (SXSW) у Техасі. Примітно, що у фільмі одна з повстанських груп була саме з Техасу, а у реальному житті світ ще на початку року спостерігав за загостренням ситуації у штаті на тлі міграційної кризи. Інтернет-користувачі вже встигли провести паралелі між ситуацією та сюжетом фільму, назвавши її найнесподіванішою промокампанією стрічки. 

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