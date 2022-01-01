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Папа Римський закликав світ захищати жінок від насильства

Голова Католицької церкви провів месу в базиліці Святого Петра. 

Папа Римський Франциск
Фото: Vatican News
Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск закликав "сприяти матерям і захистити жінок" під час меси в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості Пресвятої Богородиці Марії. 

Він заохотив Вчитися від Діви Марії, як переживати конфлікт між ідеальним та реальним, пише Vatican News.

Голова Католицької церкви зазначив, що новий рік починається "під знаком Матері" і наголосив на необхідності припинення насильства над жінками.

"Як же багато насильства зазнають жінки! Досить! Поранити жінку означає образити Бога, Який від жінки прийняв людську природу", – наголосив Папа Римський.

Нагадаємо, в цьогорічному різдвяному привітанні понтифік згадав про Україну. “Царю людства, допоможи політичній владі примирити суспільства, спустошені напруженням та протиріччями... Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту”, – сказав понтифік.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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