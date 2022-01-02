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У Дніпрі п’яний водій спричинив ДТП із чотирма авто, постраждала дитина

Трьох людей госпіталізували.

У Дніпрі п’яний водій у спричинив ДТП із чотирма автівками, у якій постраждала дворічна дитина.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася 1 січня о 15:30 на вул. Запорізьке Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля “Volkswagen Golf” допустив зіткнення з попутним автомобілем “Volkswagen Tiguan”, та з автомобілем “Volkswagen Golf”.

У результаті ДТП автомобіль “Volkswagen Golf” перекинувся на дах та зіткнувся з автомобілем “Ford Fusion”, що рухався попереду.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів “Volkswagen Golf”, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

35-річний водій автівки “Volkswagen Golf” перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у грудні у Чернівцях патрульні поліцейські зупинили водія Range Rover із 25-разовим перевищенням норми алкоголю в крові. Під час перевірки алкотестер показав результат 5 проміле, що вважається майже смертельною дозою.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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