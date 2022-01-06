Президент закликав помиритися "з усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе".

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим.

У своєму відеозверненні він зазначив, що різдвяні свята - це найкращий момент для порозуміння та примирення.

"Дорогі громадяни! Я щиро вітаю всіх, хто разом з найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зорю на вечірньому небі. Її поява знаменує особливу мить і особливе свято – Різдво Христове. Колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру у перемогу життя. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне – любов!" - сказав Зеленський.

"Святий Різдвяний вечір - це найкраща мить для порозуміння та примирення з усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Хай все це залишиться в минулому, у наші сім'ї прийде достаток, у наші домівки - щастя, а в нашу країну - мир і процвітання. Бажаю всім веселих сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят! Христос рождається! Славімо його!", - додав президент.

Нагадаємо, 25 грудня президент Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим за Григоріанським календарем.