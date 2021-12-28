Внаслідок пожежі у міській лікарні на Прикарпатті загинуло 2 людей

У місті Косів Івано-Франківської області в палаті реанімаційного відділення міської лікарні виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 грудня о 21:22 у м. Косів у чотирьохповерховій будівлі міської лікарні на першому поверсі в палаті реанімаційного відділення виникла пожежа. О 21:42 пожежу локалізовано на площі 55 м кв. о 22:00 - ліквідовано. На місці пожежі в палаті виявлено 2 загиблих хворих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділами ДСНС врятовано 3 хворих з сусідньої палати.

До гасіння пожежі було залучено 16 осіб та 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, у місті Чортків Тернопільської області виникла пожежа на території комбінату хлібопродуктів. Через це зупинено рух поїздів через залізничну станцію. Жертв та постраждалих внаслідок події немає.