У НАТО впевнені - Україна належним чином гарантує збереженість та облік зброї, яку отримує від союзників

Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в його героїчному захисті своєї країни.

У НАТО переконані, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на коментар офіційного представника альянсу на статтю Financial Times із заголовком "НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною".

"Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в його героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників", - йдеться в коментарі.

Раніше аналогічну позицію озвучив представник Євросоюзу - прессекретар з питань закордонних справ та політики безпеки ЄС Пітер Стано.

"Ми створили механізми для моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання, надане державами-членами ЄС, використовувалося за призначенням. Наша допомога підлягає суворому контролю та гарантіях, зокрема після її доставки", - зазначив він.

За його словами, це включає контроль за тим, щоб використання поставленого військового обладнання відповідало міжнародним нормам у сфері прав людини та міжнародному гуманітарному праву. Крім того, можливі регулярні звіти чи контроль на місці розташування обладнання, якщо це необхідно і коли це дозволяють умови.

"Відстеження обладнання, наданого в рамках допомоги Європейського фонду миру, забезпечується протягом усього процесу доставки та після нього. Це робиться у взаємодії із ЗСУ нині й у перспективі. Україна зобов'язалася не передавати ці предмети для іншого використання, окрім власних військ, визнаних ЄС, та не реекспортувати їх до інших країн", - підсумував Стано.

Нагадаємо, LB.ua писали, що на думку речника ЄС Пітера Стано інспірації Росії щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою і брехнею.