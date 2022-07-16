Оплата навчання: уряд погасить борги студентів-контрактників з окупованих територій

У 2022 році 86 млн гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти.

Держава погасить заборгованість для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів 16 липня, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Звільнять від виплат також і тих студентів, хто перебував в окупації раніше, і не може виплатити борг за навчання.

"Сьогодні уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання", – каже Шкарлет.

Він розповів, що таким чином від сплати заборгованості за другий семестр навчального року звільнили більше 13 тисяч студентів. Таке рішення було ухвалено зокрема через проблеми виплати зарплат освітянам, які недоотримували кошти через заборгованості по контрактах від студентів.

Для того, щоб врегулювати ситуацію, МОН збирається компенсувати витрати закладів вищої освіти, які належать до сфери управління міністерства.

"Так, у 2022 році 86 млн 814,4 тис. гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти", – повідомив Шкарлет.

Нагадаємо, що 24 червня Шкарлет заявив, що навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Університетам рекомендують почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів.