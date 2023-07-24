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Помер ще один травмований під час удару по Білопіллю – рятувальник Сергій Антоненко

З перших днів війни Сергій гідно ніс службу в прикордонні Сумської області.

Помер ще один травмований під час удару по Білопіллю – рятувальник Сергій Антоненко
Антоненко
Фото: ДСНС України Facebook

Учора помер поранений внаслідок удару по Білопіллю 17 липня рятувальник Сергій Антоненко. Йому було 22 роки.

З перших днів війни Сергій гідно ніс службу в прикордонні Сумської області. На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів, йдеться у повідомленні ДСНС.

"17 липня в м. Білопілля російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Цього страшного дня Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. До останнього за життя Сергія боролися лікарі. Ввечері 23 липня його серце перестало битися", – йдеться у повідомленні.

Батьки залишились без сина, а великий колектив рятувальників Сумщини втратив надійного колегу та незамінного професіонала своєї справи.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Білопілля 17 липня загинули троє людей. Антоненко є четвертою жертвою. Ворог вдарив, серед іншого, по будівлі ДСНС. 

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