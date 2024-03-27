Сумським депутатам, які намагалися підкупити начальника ОВА, повідомили про підозру

Затримання під час надання хабара

Сьогодні, 27 березня, повідомили про підозри двом депутатам Сумської обласної ради, яких напередодні викрили на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабара начальнику ОВА.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру двом депутатам Сумської обласної ради", – зазначили у відомстві.

Обом чиновникам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Що відомо про справу