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Сумським депутатам, які намагалися підкупити начальника ОВА, повідомили про підозру

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Сумським депутатам, які намагалися підкупити начальника ОВА, повідомили про підозру
Затримання під час надання хабара

Сьогодні, 27 березня, повідомили про підозри двом депутатам Сумської обласної ради, яких напередодні викрили на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабара начальнику ОВА.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру двом депутатам Сумської обласної ради", – зазначили у відомстві.

Обом чиновникам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. 

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Що відомо про справу

  • 100 тис. доларів США депутати пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді керівника цієї об’єднаної лікарні однієї з осіб, яка і надавала неправомірну вигоду. 
  • Крім того, особи обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.
  • Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, один із депутатів - головний лікар місцевого медичного закладу.
  • Депутатів затримано на "гарячому" одразу після надання ними першої частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.
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