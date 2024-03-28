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Сейм Литви дозволив купувати дрони з китайськими компонентами для передачі їх Україні

Раніше організації не мали права на придбання товарів "ненадійного виробника".

Сейм Литви дозволив купувати дрони з китайськими компонентами для передачі їх Україні
Фото: Obzor.lt

Литовський парламент ухвалив рішення скасувати заборону організаціям проводити закупівлю безпілотників, що містять китайські деталі, для проведення випробувань чи передачі їх до інших держав.

Як стверджує Суспільне, це дозволить збільшити постачання дронів до України для їхнього використання проти російських окупантів. У Сеймі законопроєкт підтримали 75 депутатів, двоє утрималися, голосів "проти" не було.

Раніше литовські компанії не мали права придбати БПЛА, якщо їхній виробник чи керівна особа зареєстровані в Китаї - через те, що їх внесено до списку "ненадійних". 

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