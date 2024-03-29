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Сирський: кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених

Захисники не лише тримають оборону, а і просуваються. 

Сирський: кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених
Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку.

Армія України наразі не лише стоїть в обороні, а і кожного дня на різних напрямках просувається уперед. Кількість повернутих захисниками позицій перевищує кількість втрачених, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у інтерв'ю Укрінформу.

Він визнав, що поточна обстановка на деяких напрямках є напруженою. Окупанти продовжують нарощувати зусилля і все ще мають перевагу в особовому складі, застосовують тактику масованих штурмів.

Але значних територіальних здобутків ворог не має, стверджує Сирський.

"Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", – сказав він.

Головком додав, що досвід минулих місяців свідчить про значне нарощування ворогом активності авіації і застосування керованих авіабомб проти позицій. Не припиняють окупанти і артилерійського та мінометного вогню. 

"Ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є", – вважає він.

  • За зиму 2023-2024 Сили оборони після тривалих боїв відійшли від деяких населених пунктів, на захоплення яких ворог кинув значні засоби. Зокрема, відійшли від Авдіївки. Докладно про Авдіївську оборонну операцію читайте в тексті Віктора Кевлюка. 
  • Загалом за час повномасштабної війни Україні вдалося відвоювати понад половину території, яку ворог захопив після 24 лютого 2022. Наступальна операція України проходила влітку та восени 2023-го. І хоча президент визнавав, що очікуваних успіхів сухопутна наступальна операція не принесла, Україна все ж отримала значні здобутки – посунула ворога в Чорному морі. 
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