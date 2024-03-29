Сирський: кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених

Захисники не лише тримають оборону, а і просуваються.

Армія України наразі не лише стоїть в обороні, а і кожного дня на різних напрямках просувається уперед. Кількість повернутих захисниками позицій перевищує кількість втрачених, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у інтерв'ю Укрінформу.

Він визнав, що поточна обстановка на деяких напрямках є напруженою. Окупанти продовжують нарощувати зусилля і все ще мають перевагу в особовому складі, застосовують тактику масованих штурмів.

Але значних територіальних здобутків ворог не має, стверджує Сирський.

"Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", – сказав він.

Головком додав, що досвід минулих місяців свідчить про значне нарощування ворогом активності авіації і застосування керованих авіабомб проти позицій. Не припиняють окупанти і артилерійського та мінометного вогню.

"Ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є", – вважає він.