Екоактивістку Грету Тунберг двічі затримали на демонстрації в Гаазі

Тунберг сказала журналістам, що протестує, тому що світ зіткнувся з екзистенційною кризою.

У нідерладській Гаазі поліція двічі затримувала екологічну активістку Грету Тунберг під час демонстрації.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що спочатку поліція затримала та утримувала Тунберг протягом короткого часу разом з іншими протестувальниками, які намагалися заблокувати головну автомагістраль до Гааги.

Після того, як її звільнили, Тунберг швидко приєдналася до невеликої групи протестувальників, які блокували іншу дорогу, що веде до залізничного вокзалу. Там її затримали вдруге і знову відвезли у відділок.

Перед затриманням Тунберг сказала журналістам, що протестує, тому що світ зіткнувся з екзистенційною кризою.

Активісти намагалися заблокувати прилеглу трасу А12. За останні місяці вони десятки разів перекривали цю дорогу на кілька годин, вимагаючи припинити всі субсидії на використання викопного палива.

Під час попередніх протестів поліція відвозила затриманих протестувальників в іншу частину міста, де їх відпускали без подальших наслідків.

Минулого року Грету Тунберг оштрафували за те, що вона не виконала наказу поліції та не залишила акцію кліматичного протесту у шведському порту Мальме минулого місяця.