Головне за ніч та ранок понеділка, 8 квітня: атака "шахедів" на півдні, обстріли Харківщини

Нічна повітряна атака , 76 бойових зіткнень, понад 50 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, загроза забруднення повітря на Житомирщині, новий розділ LB.ua.

У Звягельській громаді внаслідок російського удару пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є пряма загроза забруднення повітря, повідомили в міській раді.

Мешканцям громади порадили залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. У школах на сьогодні впровадили дистанційне навчання.

"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що внаслідок удару цивільних жертв не було.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Уночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 17 ударних БпЛА.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де противник за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, п'ятьох зенітно-ракетних комплексах, вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 квітня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 890 російських окупантів, 13 танків, 24 бронемашини, 40 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 448 400 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі російські терористичні війська знову в декілька хвиль атакували південь України ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136".

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько трьох годин. Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 – на Миколаївщині, 1 – на Кіровоградщині", – йдеться в повідомленні Сили оборони півдня.

На жаль, є влучання в Одеському районі – пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі.

На Харківщині внаслідок нічних обстрілів пошкоджено будинки та електромережі, постраждалих немає.

Росіяни обстріляли Рясне та Липки.

Більше інформації – в новині.

LB.ua запускає окремий розділ про здоров’я. Раніше ця тематика була частиною розділу "Суспільство", а відтепер виокремлюється в окремий розділ зі своєю редакцією.

"Тематика системи охорони здоров’я та медицини понад 10 років була у фокусі LB.ua. Наша заступниця головного редактора Вікторія Ґуерра є однією з найкращих авторок по темі охорони здоров’я. Тепер цієї тематики на LB.ua стане ще більше – ми змогли посилити цей напрямок двома журналістками, залучивши партнерів. Наш сайт росте і розвивається, і ми цьому дуже тішимося", – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Головним партнером розділу стала медична мережа "Добробут", та редакційний контент у межах тематики є і буде повністю незалежним.

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