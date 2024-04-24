Європарламент схвалив оновлені плани транспортних проєктів, аби зміцнити зв'язки з Україною і Молдовою

Проєкти транспортної інфраструктури з Росією та Білоруссю будуть зупинені.

24 квітня члени Європарламенту схвалили оновлені плани щодо завершення до кінця 2030 року великих транс'європейських транспортних проєктів таких як транскордонні дороги, залізниці, мости і тунелі.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Поточні проєкти транс'європейського транспорту (TEN-T) включають безліч європейських з'єднань, таких як Rail Baltica, що з'єднує Гельсінкі і Варшаву, базовий тунель Бреннер, що з'єднує Австрію та Італію, а також високошвидкісну залізничну лінію Лісабон-Мадрид.

Великі проєкти транспортної інфраструктури в основній мережі TEN-T повинні бути завершені до кінця 2030 року, щоб забезпечити цілісну мережу до кінця 2050 року. Для прискорення розгортання проєктів у всій мережі ввели проміжний термін - 2040 рік.

Згідно з новими правилами, проєкти транспортної інфраструктури з Росією та Білоруссю будуть зупинені, натомість ЄС зміцнить зв'язки з Україною і Молдовою.

Щодо участі компаній із третіх країн у великих проєктах TEN-T, держави-члени повинні будуть інформувати Європейську комісію про заходи, вжиті для зниження будь-якого ризику безпеки.

Також Депутати Європарламенту переконали уряди ЄС враховувати військові потреби (вага чи розмір військового транспорту) при будівництві чи модернізації інфраструктури, яка перетинається з військовими транспортними мережами. Це необхідно для того, аби забезпечити безперешкодне перекидання військ і техніки. Протягом року після набуття чинності планів Єврокомісія повинна буде провести дослідження великомасштабних переміщень територією ЄС у короткі терміни, щоб полегшити планування військової мобільності.