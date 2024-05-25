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Внаслідок війни проти України безвісти зниклими вважають понад 2020 дітей – Лубінець

З початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою.

Внаслідок війни проти України безвісти зниклими вважають понад 2020 дітей – Лубінець
Фото: Центр національного спротиву

25 травня відзначається Міжнародний день зниклих безвісти дітей. В Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман зазначає, що з початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою.

"З початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей. На сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України", — зазначив він.

  • У квітні Україна передала Катару список викрадених Росією дітей. Катар отримав від нашої делегації список із іменами 561 дитини, які були незаконно вивезені окупантами. Запит щодо них вже передано російській стороні. Напряму Україна та Росія не мали жодних контактів. 
  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років.
  • Нещодавно в Україну вдалося повернути 13 дітей. Семеро з них повернуті з ТОТ, ще шестеро – в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
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