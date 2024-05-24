​Мінкульт призначив нового керівника Укрінформу

Міністерство культури та інформаційної політики призначило нового генерального директора Укрінформу.

Як ідеться на сайті МКІП, ним став речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявив, що Укрінформ є складовою державної системи іномовлення України. А у воєнний час головним його завданням є "висвітлення у міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави".

У Мінкульті додали, що перед новим керівником агентства стоятимуть завдання з посилення ефективності та організації роботи Укрінформу відповідно до актуальних викликів.