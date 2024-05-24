​Мінкульт призначив нового керівника Укрінформу

Міністерство культури та інформаційної політики призначило нового генерального директора Укрінформу.
Як ідеться на сайті МКІП, ним став речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявив, що Укрінформ є складовою державної системи іномовлення України. А у воєнний час головним його завданням є "висвітлення у міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави".
У Мінкульті додали, що перед новим керівником агентства стоятимуть завдання з посилення ефективності та організації роботи Укрінформу відповідно до актуальних викликів.
- За інформацією "Детектора медіа", Мацуку призначили у листопаді 2023 року. Він із 2020-го по 2023 рік працював шефредактором державного телеканалу UA TV, що згодом був перейменований на «FreeДом».
- Раніше цього місяця стало відомо, що у Мацуки з'явилася нова заступниця, окрім Ірини Чередниченко та Єгора Сігарьова. На цю посаду призначили колишню начальницю управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю Тернопільської ОДА Ганну Василенко.
- Водночас у зміненому кілька місяців тому штатному розписі Укрінформу передбачена ще одна посада заступника гендиректора, яка наразі залишається вільною.