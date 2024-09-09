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Росіяни атакували Нікополь дронами і били з важкої артилерії

Також під ворожі удари потрапили три громади Нікопольщини.

Росіяни атакували Нікополь дронами і били з важкої артилерії
обстріл Нікополя
Фото: Сергій Лисак

9 вересня російська армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе, скидали боєприпас з БпЛА та обстрілювала з важкої артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілили по райцентру, через що руйнування зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені 12 приватних будинків і 8 господарських споруд. Пошкоджені 2 гаражі та авто, лінія електропередач", — заявляє Лисак.

Під обстріли також потрапили Марганецька, Покровська та Мирівська громади. В одному з населених пунктів пошкоджено інфраструктуру.

  • Через артилерійський обстріл Нікополя загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. 
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