​Українські прикордонники за тиждень вразили танк і 3 гармати росіян

З 2 по 9 вересня українські прикордонники знищили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також бійці ДПСУ за тиждень знищили 87 БпЛА тактичного рівня.

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