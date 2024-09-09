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​Українські прикордонники за тиждень вразили танк і 3 гармати росіян

Також бійці ДПСУ за тиждень знищили 87 БпЛА тактичного рівня.

​Українські прикордонники за тиждень вразили танк і 3 гармати росіян
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танк, гармати та бронетехніку російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 2 по 9 вересня українські прикордонники знищили:

  • танки – 1

  • гармати - 3

  • броньована та автомобільна техніка – 36

  • склади боєприпасів та ПММ – 13

  • комплекси спостереження – 5

  • позиції та укриття особового складу - 112

  • Засоби зв'язку та РЕБ - 10

  • БпЛА тактичного рівня - 87

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Прикордонники вразили низку цілей загарбників
Фото: Пресслужба ДПСУ
Прикордонники вразили низку цілей загарбників

  • За тиждень ЗСУ ліквідували 8960 російських окупантів, 168 артилерійських систем та 44 танки.
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