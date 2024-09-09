​Українські прикордонники за тиждень вразили танк і 3 гармати росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танк, гармати та бронетехніку російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 2 по 9 вересня українські прикордонники знищили:
- танки – 1
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гармати - 3
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броньована та автомобільна техніка – 36
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склади боєприпасів та ПММ – 13
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комплекси спостереження – 5
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позиції та укриття особового складу - 112
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Засоби зв'язку та РЕБ - 10
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БпЛА тактичного рівня - 87
- За тиждень ЗСУ ліквідували 8960 російських окупантів, 168 артилерійських систем та 44 танки.