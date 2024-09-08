За тиждень Збройні сили України ліквідували близько 8960 окупантів

За тиждень ЗСУ ліквідували 8960 російських окупантів, 168 артилерійських систем та 44 танки.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
"За тиждень, з 1 по 8 вересня втрати РФ склали близько 8960 осіб особового складу", — написав він.
Також Збройним силам України вдалось знищити:
- 44 танки;
- 137 бойових броньованих машин;
- 168 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 337 одиниць автотехніки;
- 56 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, ЗСУ знищили 31 ракету та 357 російських дронів.