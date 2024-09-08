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За тиждень Збройні сили України ліквідували близько 8960 окупантів

Втрати російських військ за тиждень.

За тиждень Збройні сили України ліквідували близько 8960 окупантів
Фото: ГУР МОУ

За тиждень ЗСУ ліквідували 8960 російських окупантів, 168 артилерійських систем та 44 танки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

"За тиждень, з 1 по 8 вересня втрати РФ склали близько 8960 осіб особового складу", — написав він.

Також Збройним силам України вдалось знищити:

Фото: Олександр Павлюк

  • 44 танки;
  • 137 бойових броньованих машин;
  • 168 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 337 одиниць автотехніки;
  • 56 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили 31 ракету та 357 російських дронів.

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