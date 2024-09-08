Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія Росії атакувала енергооб'єкти у шести регіонах України

Знеструмлювались підстанції.

Армія Росії атакувала енергооб'єкти у шести регіонах України
Фото: Укренерго

За минулу добу російська армія атакувала енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Міненерго. У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою

У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

У Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет, Його було знешкоджено.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишається без електропостачання 531 населений пункт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies