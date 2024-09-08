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На Харківському напрямку Сили оборони знищили ворожі вогневі позиції в районі села Тихе

ЗСУ також знищили 51 укриття для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку Сили оборони знищили ворожі вогневі позиції в районі села Тихе
війна з Росією
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови Вовчанська. Сили оборони завдаливорогу суттєвих втрат, зокрема знищили ворожі вогневі позиції в районі села Тихе.

Про це повідомили в ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточних втрат та підготовки до поновлення наступальних дій.

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 9 КАБів. Здійснили 33 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 392 рази.

Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 83 істоти, з них безповоротні — 33, санітарні — 50.

Також на Вовчанському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 танки
  • 4 бойові броньовані машини
  • 2 артилерійських системи
  • 6 автомобілів
  • 5 одиниць спеціальної техніки
  • 49 БпЛА

Також на Харківському напрямку Сили оборони України знищили 51 укриття для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів ворога.

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