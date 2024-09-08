На Харківському напрямку Сили оборони знищили ворожі вогневі позиції в районі села Тихе

Російська армія продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови Вовчанська. Сили оборони завдаливорогу суттєвих втрат, зокрема знищили ворожі вогневі позиції в районі села Тихе.
Про це повідомили в ОТУ "Харків".
В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточних втрат та підготовки до поновлення наступальних дій.
Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 9 КАБів. Здійснили 33 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 392 рази.
Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.
Сили оборони України реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 83 істоти, з них безповоротні — 33, санітарні — 50.
Також на Вовчанському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 танки
- 4 бойові броньовані машини
- 2 артилерійських системи
- 6 автомобілів
- 5 одиниць спеціальної техніки
- 49 БпЛА
Також на Харківському напрямку Сили оборони України знищили 51 укриття для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів ворога.