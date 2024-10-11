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Росія знищила та пошкодила понад 1,8 тисяч українських шкіл

Повністю зруйновано понад 200 шкіл, Ще 1641 навчальний заклад пошкоджено.

Росія знищила та пошкодила понад 1,8 тисяч українських шкіл
Внаслідок російського авіаудару на Херсонщині пошкоджена школа
Фото: Олександр Прокудін

Через російське вторгнення чи окупацію в Україні зруйновано 201 школу.  Вже у 727 школах  проведено поточний або капітальний ремонт, повідомляє Кабінет Міністрів.

"Через російське вторгнення чи окупацію в Україні зруйновано 201 школу. Ще 1641 — пошкоджено. Уряд працює над їх відновленням, щоб зробити ще кращими, ніж до повномасштабної війни", — йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні у 586 школах зроблено поточний ремонт, а у 141 проведено капітальний ремонт.

У Запорізькій області будують вже 7 підземних шкіл. Будівництво восьмої розпочнуть незабаром. Підземні школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).

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