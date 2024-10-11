Росія знищила та пошкодила понад 1,8 тисяч українських шкіл

Через російське вторгнення чи окупацію в Україні зруйновано 201 школу. Вже у 727 школах проведено поточний або капітальний ремонт, повідомляє Кабінет Міністрів.

"Через російське вторгнення чи окупацію в Україні зруйновано 201 школу. Ще 1641 — пошкоджено. Уряд працює над їх відновленням, щоб зробити ще кращими, ніж до повномасштабної війни", — йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні у 586 школах зроблено поточний ремонт, а у 141 проведено капітальний ремонт.

У Запорізькій області будують вже 7 підземних шкіл. Будівництво восьмої розпочнуть незабаром. Підземні школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).