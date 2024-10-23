Штаб Трампа звинуватив британський уряд у втручанні у вибори

На офіційному сайті кампанії республіканців Дональда Трампа та Джей Ді Венса розміщено звернення до федеральної виборчої комісії щодо втручання британського уряду в американське волевиявлення.

Як зазначає BBC, лейбористів на чолі з прем'єром Кіром Стармером звинувачують у підтримці "небезпечної ліберальної риторики та політики" демократи Камали Гарріс.

Формальним приводом для скарги є пост на Linkedin від високопоставленого чиновника з Лейбористської партії, який стверджував, що політсила надішле понад 100 співробітників штабу до США. Там вони нібито мали працювати над просуванням кандидатури Гарріс у "штатах, які коливаються" - Північній Кароліні, Пенсильванії, Неваді та Вірджинії. Допис пізніше було видалено.

Лейбористи у непублічних коментарях переконують, що партійці агітуватимуть за Гарріс "за особистою ініціативою". Проте офіційно партія поки не робила жодних заяв.

У федеральній виборчій комісії у відповідь на скаргу Трампа говорять, що іноземці мають право брати участь у просуванні кандидатів, але лише за умови того, що не отримують за це гроші.